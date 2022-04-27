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Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına: Hala kalbimdesiniz
Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa maçında kendisine tezahürat eden taraftarlar için mesaj yayınladı.
- 27.04.2022 - 14:38
Beşiktaş'ta iki dönem top koşturan Ricardo Quaresma Instagram hesabından siyah-beyazlı takımın taraftarlarına mesaj yolladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın stadında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 yenik ayrıldığı Kasımpaşa maçında tribünde yer alan taraftarlar Quaresma adına tezahüratta bulunmuştu.
"Taraftarın adımı haykırması çok güzel"
38 yaşındaki futbolcu bunun üzerine Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.
Tecrübeli yıldız, "Beşiktaş taraftarının adımı haykırması çok güzel... Hala kalbimdesiniz. Çok teşekkürler..." ifadelerini kullandı.