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Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına: Hala kalbimdesiniz

Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına: Hala kalbimdesiniz

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa maçında kendisine tezahürat eden taraftarlar için mesaj yayınladı.