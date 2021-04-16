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    Rachid Ghezzal: 3 puanı hak etmedik

    Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 21:33
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    Rachid Ghezzal: 3 puanı hak etmedik

    Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Şampiyon olmak için savaşmaya devam edeceklerini ifade eden Ghezzal, "Bugün 2 önemli puanı kaybettik ama futbolda bunlar var. Normale göre kötü oynadık, 3 puanı açıkçası hak etmedik. Kafamızı kaldırıp birlikte olacağız, hedefimize odaklanacağız. Önemli olan da bu. "Başından beri şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz ve hala aynı duyguya sahibiz. Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

    Rachid Ghezzal: 3 puanı hak etmedik #1

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