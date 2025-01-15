Rachid Ghezzal: Beklentiler çok yüksek

DHA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

İlk yarıyı değerlendiren Ghezzal, şu şekilde konuştu:

Aslında iyi bir dönem geçirdik. İlk yarıyla alakalı elimizde pozitif bir bilanço var. Fakat her ne kadar iyi olduğumuzu söylesek de beklentiler çok yüksek. Bizde daha yüksek performans gösterebilirdik. Şimdilik o istediğimiz seviyeyi yakalayamadık. Ama şu ana kadar gösterdiğimiz performans ligin ikinci yarısı için bizi umutlandırıyor.

"BİREYSEL ANLAMDA SON DERECE İYİ BİR HİSSİYATIM VAR"

Kendi performansını değerlendiren Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

Bireysel anlamda son derece iyi bir hissiyatım var. Gün be gün daha iyi hissediyorum. Son dönemde Beşiktaş’ta istediğim gibi bir performans sergileyemedim. Burada üst üste maç çıkartabiliyorum. Bu durumda beni gelecek için heyecanlandırıyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Taraftarların kendisine olan sevgisinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Ghezzal, şunları dedi:

Bundan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş’ta oynadığım sürede taraftarın sevgisini hissetmiştim. Burada da geldiğim günden bu yana aynı şey söz konusu. Bu durum da beni çok mutlu edip, bir itici güç ve destek sağlıyor. Her oyuncu için bu durum böyledir.

"ORAYA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Başakşehir maçının çok zor bir maç olacağını söyleyen Ghezzal, şu şekilde konuştu: