Rachid Ghezzal, Beşiktaş çalışanlarıyla vedalaştı Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, Kasımpaşa ile oynanan ligin son hafta maçının ardından kulüp personelleriyle vedalaştı.

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Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Da Costa ve 61'inci dakikada Yasin Özcan kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü 87'nci dakikada Semih Kılıçsoy attı.

Beşiktaş, 6. bitirdi

Bu mücadelenin ardından 56 puana ulaşan Kasımpaşa sezonu 5'inci olarak tamamladı. Yine 56 puanı bulunan Beşiktaş ise sezonu 6'ncı olarak bitirdi.

Ghezzal vedalaştı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla son kez sahaya çıktı.

Yıldız oyuncu maçın bitiminde stadyumdan ayrılırken kulüp personeliyle tek tek vedalaştı.

Ghezzal, herkese teşekkür ederek takım otobüsüne bindi.

Paylaşım yaptı

Öte yandan Cezayirli futbolcu, müsabaka sonunda maçtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Last Dance" notunu düştü.

Bu gönderiyle Ghezzal, son karşılaşmasına çıktığını belirtti.

Beşiktaş'ta 4 kupa kazandı

Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

2 milyon euro piyasa değerine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde sık sık sakatlık sorunlarıyla mücadele etti.

4 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Ghezzal, Beşiktaş'ta 123 maça çıktı. Ghezzal, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 33 asistle oynadı.