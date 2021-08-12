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    Rachid Ghezzal: Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum

    Rachid Ghezzal: Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum

    Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Rachid Ghezzal, transferi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:47
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    Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal, tekrar siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

    "Eve dönüyorum" diyerek İstanbul'a gelen Cezayirli yıldız, dün kendisini dört yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan 29 yaşındaki yıldız, transferi için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Tek isteğim Beşiktaş'a dönmekti. Çok mutluyum. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ve transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

    Rachid Ghezzal: Beşiktaş a döndüğüm için çok mutluyum #1

    "HER FUTBOLCU ARKADAŞLIK BAĞLARININ GÜÇLÜ OLDUĞU TAKIMI İSTER"

    İdmandan önce imzayı atan Ghezzal, "Takım arkadaşlarım geri dönmem için beni her gün mesaj yağmuruna tuttular. Her futbolcu arkadaşlık bağlarının böylesine güçlü olduğu bir takımda oynamak ister." diye konuştu.

    "GÖREV VERİLİRSE İLK HAFTA OYNARIM"

    Türkiye gazetesine verdiği röportajda, yeni sezonda çok daha güçlü bir Beşiktaş izlettireceklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Bir an önce bıraktığımız yerden aynı coşkuyla başlamak istiyorum. Leicester City'de çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Fizik ve kondisyon olarak hazırım. Eğer görev verilirse ligin ilk maçında forma giymek isterim." sözlerini kullandı.

    Rachid Ghezzal: Beşiktaş a döndüğüm için çok mutluyum #2

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