Rachid Ghezzal: Bizim için zor bir gece oldu Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk olduğu Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rachid Ghezzal, "Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı bir sonraki maçta yapmalıyız. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız" dedi.

"Gol yedikten sonra işler zorlaştı"

31 yaşındaki Cezayirli futbolcu açıklamalarını, "Maçtan hemen sonra bu durumun analizini yapmak zor. Ön alan baskısı yapmaya çalıştık, birçok şey denedik ama rakibimiz cevap vermedi. Baskıdan sonra topu kazanamazsanız işler kolay olmuyor. Gol yedikten sonra işler zorlaştı. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Sonraki maç evimizde. Kalan 3 maçın 2'si evimizde, bu da önemli. İnşallah bu gruptan çıkacağız" şeklinde tamamladı.