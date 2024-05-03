Rachid Ghezzal: Bu maç bize bir özgüven verecektir Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 3-2'lik Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rachid Ghezzal, "Derbi mağlubiyetinden sonra bugün önemli bir galibiyet aldık. Bizi takip eden, arkamızda olan bir rakip. Gösterdiğimiz iyi reaksiyon kupa öncesi önemliydi. Her şeyimizi verdik galibiyet için. Hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bu maç bize bir özgüven verecektir"

31 yaşındaki Cezayirli futbolcu ayrıca, "Galibiyet önemli maçlara hazırlanmak için en iyi yoldur. Belki birkaç ay önce olsa kazanamaya bilirdik. Bu maç bize bir özgüven verecektir. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün taraftarımıza elimizden gelenin her şeyi vereceğimiz gösterdik. onların desteği bizim için önemli. Kupa maçında da desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.