Rachid Ghezzal: Bu sezon çok gol atacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Rachid Ghezzal, Avusturya kampında yeni transferleri değerlendirdi.

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, takımın Avusturya'da yaptığı yeni sezon kampında AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Geçtiğimiz sezon golcülerin gol atamamasından oldukça yakınan Ghezzal bu sezonki transferleri de yorumladı. Cezayirli, "İyi oyuncular geldi, bazı iyi oyuncularımız da gitti. Bu sene yeni gelen oyuncuların bazılarını zaten tanıyorum. Onlarla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Beraber çalışma fırsatı bulacağız, yaklaşık bir ay idman yapacağız, hazırlık maçları oynayacağız. Bu süreçte birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi bir uyum oluşturacağız. Çok kaliteli isimler geldi ve bu yüzden ben gerçekten mutluyum. Beşiktaş zaten her zaman iyi isimler alan büyük bir takım. Beraber çalışıp, lige en iyi şekilde başlayacağız. Bir kere yaşadığım şampiyonluğu tekrar yaşamak için gerçekten çok heyecanlı ve hırslıyım." ifadelerini kullandı.

"Bazı transferleri tanıyorum"

Yeni sezonu coşkuyla beklediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Transferlerimizin hepsiyle oynayacağım için heyecanlıyım. (Romain) Saiss'i önceden tanıyorum. Cenk'i (Tosun) de tanıyorum. Şampiyon olduğumuz sene beraber oynamıştık. Önceden oynadığım, alışık olduğum ve birbirimizi tanıdığımız için Cenk'in gelmesi beni sevindirdi. Sadece yeni gelenler değil, şu an takımda olanlar, sözleşme uzatanlar ve gençler de var. Bu sezon öncesi ciddi anlamda çok heyecanlı ve coşkuluyum. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki sezon bizimle beraber olacak gençler var. Bazıları sahada görev alacak. O yüzden tam takım olarak ciddi anlamda iyi işler yapacağımızı biliyorum." diye konuştu.

"Çok gol atan bir takım olacağız"

Yeni transferlerden Wout Weghorst'un hava topu hakimiyetindeki yüksek istatistiğine dikkat çeken Ghezzal, "Hücum anlamında daha farklı varyasyonlarla, daha farklı taktiklerle gol aramamız bizim için çok önemli olacak. Daha fazla şans bulacağız, daha fazla fırsat yakalayacağız. Onun bu istatistiği çok önemli. Tabii ki diğer oyuncularımızın da katkısıyla, bence bu sezon çok gol atan bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Batshuayi ve Larin'i kötüleyemem"

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk sezonda ligi 17 asistle tamamlayan, geçen sezonu ise 7 asistle bitiren Ghezzal, eski takım arkadaşları Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in bu konuda suçlamadığını söyledi.

"Bir önceki sezonda yaptığım 17 asist, harika bir rakamdı. Geçen sene 7 asistim oldu. Evet düşüş var ama herhangi bir şekilde 'Şu yüzden oldu.' diye bir açıklama yapamam. Bana düşen sahada elimden gelenin en iyisini yapmak. Geçen yıl takım olarak iyi değildik. Bu herkesi etkiledi. Önemli olan son dakikaya, son ana kadar mücadele etmek. Bu sezon daha iyisini yapacağımı biliyorum. Tek başıma yapmam da yeterli değil. Futbol beraber oynanan kolektif bir oyun olduğu için başarı da birlikte kazanılır. Takım iyiyse ben de başarılıyım. Takım kötüyse ben de başarısızım. İki yıl önce inanılmaz bir sezon geçirmiştik. Yani şampiyon olduğumuz sezon ciddi anlamda işler rayında gitmişti."

"İnşallah şampiyon olacağız"

Yeni sezon öncesi siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren başarılı oyuncu, şunları kaydetti:

"Rosier iki yıl önce geldiğinde, 'İnşallah Beşiktaş şampiyon.' demişti. Ben de onu söyleyebilirim. Sözünü vereceğim tek şey; sahada savaşan, her zaman her şeyini veren bir takım görecekleri. Yeni oyuncularımız ve yeni bir sistemimiz var. Önümüzde bir ay var. Aslında çok kısa bir süre değil ve bir ay içerisinde iyi hazırlanacağız. İyi adapte olacağız. Zaten Beşiktaş olarak biz her maça kazanmak için çıkacağız. Onlara sabredin diye bir istekte bulunamam çünkü her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Biz onlara en iyisini vermek için savaşacağız. Bunun sözünü veriyorum."

Kurban Bayramı mesajı da paylaşan Ghezzal, "Tüm Müslüman alemine, herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım kestikleri kurbanlar Allah tarafından kabul edilir. Aileleriyle, sevdikleriyle çok iyi bayramlar diliyorum herkese." diye konuştu.

