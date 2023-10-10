Rachid Ghezzal: Cenk Tosun'dan çok utandım Beşiktaş'ta İstanbulspor'a karşı penaltıdan gol atan Rachid Ghezzal, Cenk Tosun'un topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirtti.

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 'İstanbulspor maçında penaltıyı Cenk atmalıydı' dedi ve ekledi. Cenk'in, tribünlerin isteğiyle topu kendisine verdiğini maç sonu öğrendiğini belirten Cezayirli, "Penaltı Cenk'in hakkı" dedi.

Beşiktaş'ta 2-0 kazanılan İstanbulspor maçında Cenk Tosun, kendi aldığı penaltıyı kullanmaya hazırlanırken tribünlerin isteği üzerine topu Rachid Ghezzal'a vermiş, bu oyuncu da topu ağlara göndermişti.

"Cenk'ten çok utandım"

Cezayirli futbolcu Cenk'in topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi: