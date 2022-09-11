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    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Ghezzal'ın Fenerbahçe maçında oynaması bekleniliyor.
    • 11.09.2022 - 15:44
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    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Cezayirli futbolcu, 8.haftada oynanacak derbi mücadelesinde sahada olacak.

    Yarın akşam Başakşehir’le oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almayacak olan Ghezzal’in, idman eksiği sebebiyle cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yüzde 100 hazır olması beklenmiyor.

    Fenerbahçe maçında sahada

    Deneyimli futbolcunun, 2 Kasım’da Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynanacak derbide ise tamamen göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.

    14 Ağustos'ta Alanyaspor'la oynanan maçın ardından soğuk algınlığı sorunu ve sonrasında da ayağındaki ağrı sebebiyle formasından uzak kalan Cezayirli kanat oyuncusu, son yapılan idmanda bireysel olarak çalıştı ve tedavisine de devam edildi.

    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor #1

    Ismael dönüş tarihini söylemişti

    Valerien Ismael, Ankaragücü mücadelesi öncesinde Ghezzal'ın durumu için, "Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir" demişti.

    Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönüyor #2


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