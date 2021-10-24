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    Rachid Ghezzal, Galatasaray'a özel hazırlanıyor

    Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray derbisine farklı bir motivasyonla hazırlandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 13:46
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    Rachid Ghezzal, Galatasaray'a özel hazırlanıyor

    Yaz transfer döneminde kendisini ısrarla isteyen Galatasaray ile Beşiktaş arasında git gel yaşayan Rachid Ghezzal, derbiye ayrı bir önem veriyor.

    Tecrübeli futbolcunun hem takımına galibiyet kazandırmaya hem de performansını artırarak skor katkısı yapmaya odaklandığı belirtildi.

    Rachid Ghezzal, Galatasaray a özel hazırlanıyor #1

    BATSHUAYI İLE HAZIRLANIYOR

    Batshuayi ile uyumunu artırmak için idmanlarda aynı takımda yer alan Cezayirli oyuncunun arkadaşıyla sık sık konuştuğu, saha içi düşüncelerini aktardığı öğrenildi.

    Ghezzal, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

    Rachid Ghezzal, Galatasaray a özel hazırlanıyor #2

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