Rachid Ghezzal: Gomis benim ağabeyim

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı Rachid Ghezzal, gündeme ilişkin konuştu. Cezayirli yıldız, "Üzerinde her gün daha çok çalışmamız gerken bir konu üretkenlik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takımının Antalya kampında beIN Sports'a açıklamalar yaptı.

Geçen sezon hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Takım için çalışıyorum maç boyunca. Bu sezon maalesef geçen sezona kıyasla daha az gol atıyoruz. Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Ancak kendi istatistiklerim iyi yolda olduğumu gösteriyor." dedi.

"BAŞKA YOLLAR DENEMEMİZ LAZIM"

Sol ayağına topu aldığında baskı hissettiğini aktaran Ghezzal, "Bu sezon ofansif anlamda zorluk yaşıyoruz. Rakipler geçen seneye göre daha güçlü. Beni, bizi daha iyi marke ediyorlar. Ben topla içeri kat ettiğim zaman sol ayağıma aldığımda daha iyi markaj altında olduğumu hissediyorum. Belki de başka yollar denememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"ÜRETKEN OLMALIYIZ"

Takımın daha fazla üretken olması gerektiğinin altını çizen Cezayirli, "Üzerinde her gün daha çok çalışmamız gerken bir konu üretkenlik. Üçüncü bölgede daha iyi, daha bitirici olmalıyız. Daha fazla koşmalı ve hareket etmeliyiz. İdmanlarda da üzerine çalışıyoruz. Bu sezon çoğu kez erken bitirebileceğimiz maçlarda bitiremediğimiz için puan kayıpları yaşadık." şeklinde konuştu.

"GOMIS BENİM AĞABEYİM"

Golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için de itirafta bulunan deneyimli isim, "Gomis iyi bir arkadaş, benim için bir ağabey gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde bana çok yardım etti. Hala çok yakınız. Kariyerimle ilgili hep bana sorular sordu, hep beni iyi yönlendirdi. Instagram'daki paylaşımını gördüm, ben de Come to Beşiktaş yazdım. Ancak transferin durumunu başkana ve yönetime sormak lazım." dedi.

"İSTANBUL MÜSLÜMAN BİR ÜLKE, KALABİLİRİZ"

İstanbul hakkında da konuşan Ghezzal, "Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ben kalmak isterim burada tabii ki ama sadece benim kalmak istemem yetmez. Burada kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Kendimi iyi tuttukça kalmaya devam edeceğim sanırım. İstanbul'da belki kalmaya devam edebiliriz. Eşimle de bu konuyu bazen konuşuyoruz. İstanbul, Türkiye, Müslüman bir ülke. Neden olmasın?" yorumunda bulundu.