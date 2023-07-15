Rachid Ghezzal: Hayatımın en kötü sezonlarından birini geçirdim Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal geçtiğimiz yıl hakkında, "Zor bir sezon oldu benim için. Hayatımın en kötü sezonu oldu diyebilirim. Futbolda bazen bunlar olabiliyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinden sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta takımın yıldız isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Cezayirli oyuncu, TRT Spor mikrofonlarına konuşurken geçtiğimiz sezonu ve kariyerini değerlendirdi.

"Kamp çalışmaları iyi gidiyor"

Kampın güzel gittiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

Kamp çalışmaları iyi gidiyor. Herkes çok çalışıyor, yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Hava güzel, imkanlar güzel. İlk resmi maçımıza elimizden geldiğinde hazırlanmaya çalışıyoruz.

"Hayatımın en kötü sezonu oldu diyebilirim"

Zor bir sezonu geride bıraktığını belirten Rachid Ghezzal, şunları dedi:

Çok iyi hissediyorum. Zor bir sezon oldu benim için. Hayatımın en kötü sezonu oldu diyebilirim. Futbolda bazen bunlar olabiliyor. Şu anda takımla birlikte idmanlara başladım. Hiç idman kaçırmadım. Sahada olmak güzel, takım arkadaşlarımla olmaktan dolayı keyifliyim. Umarım en kısa zamanda çıkabileceğim en yüksek seviyeye çıkabilirim. Benim de takımın da buna ihtiyacı var. Sürekli çalışıyorum, bu hocaya da bağlı. İlk resmi maçta sahada olmak için çok fazla efor sarf ediyorum. Şu anda kamptayız, çalışmalarımız devam ediyor. Hazırlık maçlarımız var. Umarım ilk resmi maça kadar hazır olurum.

"Aramızda iyi bir bağ var"

Valentin Rosier ile aralarında iyi bir bağ olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Aramızda iyi bir bağ var. İlk günden bu hissiyata ikimiz de sahibiz. İkimizin de birbirimizi geliştirdiğini söyleyebilirim. O beni, ben onu performans olarak yukarıya taşıyoruz. Birbirimizin performansı takımı da etkileyecektir. Valentin ile tekrar birlikte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum.

"Şenol Hoca'yla çalışmalarımız iyi gidiyor"

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, hakkında konuşan Rachid Ghezzal şu sözleri sarf etti:

3 farklı birbirinden farklı hocayla çalışma fırsatım oldu. Şenol Hoca'yla çalışmalarımız iyi gidiyor. Sürekli konuşuyoruz. Bana ilham veriyor. Takım için önemli olduğumu söylüyor, bunu hissettiriyor. Kendisiyle çalışmaktan dolayı mutluyum.

"Burak Yılmaz'la ilişkimiz çok iyi"

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz hakkında da şunları dedi:

Burak Yılmaz'la ilişkimiz çok iyi. Burada olmasından dolayı şanslıyız. Hala futbol oynayabilirdi. Bize çok fazla yardım edecek bunun farkındayım. Bizi çok hızlı bir şekilde anlıyor. Hoca-oyuncu arasında köprü olabilecek bir isim. Bana fazlasıyla yakınlık gösteriyor. Geçen sezondan sonra böyle bir destek görmek benim için çok önemliydi. Bize çok fazla yardımcı olacağı kesin.

"Ligde ve kupada hedefimiz şampiyonluk"

Rachid Ghezzal, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta oynadığınız zaman şampiyonluğa oynarsınız. Ligde ve kupada hedefimiz şampiyonluk. Konferans Ligi'nde başlayacağız. Eleme turlarını geçmek zor. İnşallah turları geçeriz. Umarım burada da iyi şeyler yapacağız. Bu turnuvada da en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.

"Arda Güler dünyanın en iyi takımına transfer oldu"

Beğendiği futbolcuları açıklayan Ghezzal, şu isimleri söyledi.