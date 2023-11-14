Rachid Ghezzal için olay iddia: Futbolu bırakabilir Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok üzgün olduğu ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Futbolu bırakabilirim' dediği öğrenildi.

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Beşiktaş'a kiralık olarak geldiği sezonda takımın tüm gol yükünü çeken Rachid Ghezzal, 35 maçta 8 gol 18 asistle siyah-beyazlıları adeta sırtlamıştı.

31 yaşındaki yıldız, son iki sezondur ise sakatlıklar yüzünden eskiyi aratır oldu.

"Böyle devam ederse futbolu bırakabilirim"

Sürekli formasına hasret kalan Cezayirli, Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada, "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen tecrübeli yıldızın tedavisine milli arada devam edilecek.

Instagram'dan açıklama yapmıştı

Ghezzal Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Maçta oynama kararını ben aldım. Bunun için sağlık ekibini suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama bu riski aldığım için de özür dilemeyeceğim. Geri döneceğim." dedi.