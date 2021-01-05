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    Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor

    Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Rachid Ghezzal, antrenmanlara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:39
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    Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor

    Yarın çarşamba) sahasında Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Ghezzal sevinci yaşanıyor.

    Sakatlığı sebebiyle takımının Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, dünkü takım idmanının tamamında yer aldı.

    11'E GERİ DÖNÜYOR

    Başarılı futbolcu, yarın oynanacak Ç.Rizespor mücadelesiyle birlikte ilk 11'deki yerine geri dönecek.

    Bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 lig maçına çıkan Cezayirli futbolcu, 6 asist yaptı.

    Rachid Ghezzal ilk 11 e geri dönüyor #1

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