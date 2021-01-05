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- Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Rachid Ghezzal, antrenmanlara başladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 16:34
- Güncelleme : 05.01.2021 - 16:39
Yarın çarşamba) sahasında Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Ghezzal sevinci yaşanıyor.
Sakatlığı sebebiyle takımının Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, dünkü takım idmanının tamamında yer aldı.
11'E GERİ DÖNÜYOR
Başarılı futbolcu, yarın oynanacak Ç.Rizespor mücadelesiyle birlikte ilk 11'deki yerine geri dönecek.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 lig maçına çıkan Cezayirli futbolcu, 6 asist yaptı.