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    Rachid Ghezzal: İlk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum

    Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 18:24
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    Rachid Ghezzal: İlk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri ve ağları sarstığı maçın ardından konuştu.

    "GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

    Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden Ghezza, "Skordan ve Beşiktaş'taki ilk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum. Asistlerin ardından gol güzel oldu. Gol yemeden kazanmak mutlu etti. Dinlenecek zamanımız var ve daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Rachid Ghezzal: İlk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum #1

    Sakatlığının önemli olmadığını da kaydeden Cezayirli oyuncu, "Sakatlığım ciddi değil. Daha önce de ağrı hissediyordum. Risk almamak için oyundan çıktım." dedi.

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