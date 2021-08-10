Rachid Ghezzal, İstanbul’da

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, İstanbul’a geldi.

Öğle saatlerinde uçaktan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Rachid Ghezzal, "Eve dönüyoruz" mesajıyla taraftarları sevindirdi. Cezayirli yıldız, saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

8 GOL 18 ASİSTLE OYNADI

Geçen sezon lig ve kupada şampiyon olan Beşiktaş’a 8 gol 18 asistlik performansıyla katkı sağlayan Ghezzal, yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Leicester City ile Cezayirli yıldız için 3 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, kısa sürede resmi açıklamaları da yapacak. Sözleşmenin 3+1 yıllık olması planlanıyor.

LİGE YETİŞTİRİLDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın taktik sisteminde çok önem verdiği Ghezzal konusunda acele edilmesi de istendi. Pazarlık süresi bu nedenle kısa tutuldu ve transfer lige yetiştirildi.

Ligin ilk haftasında 13 Ağustos Cuma günü Rizespor’la karşılaşacak Kartal’da takımını henüz hazır görmeyen Yalçın, Ghezzal’e direkt olarak ilk 11’de forma vermeyi hesaplıyor.