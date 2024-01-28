Rachid Ghezzal: Kendimizi zor duruma soktuk

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'la çıktığı son 3 maçta gol atamazken toplamda ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

"Kendimizi zor duruma soktuk"

Rachid Ghezzal yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Kolay gol yedik, yine kendimizi zor duruma soktuk. Geri dönmek için bir mücadele verdik ama hem savunma hem de hücum anlamında daha iyi ve daha net olmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak bizim için zor olur.