Rachid Ghezzal: Keşke bir gol atsaydım

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yapan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

"KEŞKE BİR GOL ATSAYDIM"

Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." dedi.



