Euro
8.6061
-0.71%
Dolar
7.1534
-0.68%
Altın
421.79
-0.8%
Borsa
1.534
1.46%
Bitcoin
258.849
3.09%
EXEN Coin
17.00
-1.56%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C

    Rachid Ghezzal: Keşke bir gol atsaydım

    Beşiktaş'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yapan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rachid Ghezzal: Keşke bir gol atsaydım

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

    "KEŞKE BİR GOL ATSAYDIM"

    Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." dedi.

    Rachid Ghezzal: Keşke bir gol atsaydım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir