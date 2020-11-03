Rachid Ghezzal: Oynarken yüzde 200'ümü veriyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal basın toplantısında "Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Cezayirli'nin bu sözleri ise Pelkas ve Omar'ın açıklamalarını hatırlattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımla gösterdiği performansla alkış alan Cezayirli futbolcunun "Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş" sözleri ise ezeli takımların yeni transferlerinin ilk açıklamalarını hatırlattı.

"BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Beşiktaş'a gelirken Türkiye'nin en büyük kulübünden teklif aldığını belirten Rachid Ghezzal, "Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Buraya gelmem için emek verenlere teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada oynamış olan çok arkadaşımız var. Taraftarlardan bahsetti herkes, ne kadar çılgın olduklarından. Buradaki hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattılar. Beşiktaş'tan teklif alınca da heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübünden teklif gelmişti ve kendi sınırlarımı zorlama fırsatıydı. Oynadığım müddetçe %100'üm, hatta %200'ümü vermeye çalışıyorum. Her maç, her antrenman sonrası fizik kalitem artıyor. En önemlisi ben değil takımın kazanması. Hem ben hem takım arkadaşlarım gün geçtikçe çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

OMAR: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ GALATASARAY"

Galatasaray'ın transfer döneminde Olympiakos'tan satın aldığı Omar Elabdellaoui de sarı-kırmızılı takımın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söylemişti.

Omar açıklamasında, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Tarihi olan büyük bir Avrupa kulübü de aynı zamanda. Taraftara verebileceğim söz ise her şeyimi ortaya koyacağım. Galatasaray formasını giymek için hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

PELKAS: FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Öte yandan Fenerbahçe'nin PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas da diğer futbolcular gibi bir ifadeye başvurmuştu. Basınla konuşan Yunan futbolcu da transfer olduğu takım olan Fenerbahçe'nin ülkenin en büyük kulübü olduğunu belirtmişti.

Pelkas açıklamasında, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız. Burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuşmuştu.