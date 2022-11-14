Petrol
96.05
0.06%
Euro
19.2458
0.13%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.01%
Borsa
4539
1.88%
Bitcoin
319.821
0.01%
BTXN Coin
6.38
-5.34%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek

    Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, sakatlığını atlatıp toparlanmaya başladı. Cezayirli oyuncunun sahalara en erken şubat ayında döneceği tahmin ediliyor.
    • 14.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika'da ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal, gün saymaya başladı.

    Başarılı bir operasyon geçiren ve yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.

    Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek #1

    En iyi ihtimalle şubat sonunda dönecek

    Bu durumda Ghezzal'ın, en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

    Deneyimli oyuncu, 5 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Rachid Ghezzal sahalara ne zaman dönecek #2


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi
    3. Sayfa

    Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ’cü tespit edildi

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı
    Kitap

    James Hogg'un Bağışlanmış Bir Günahkârın Özel Anıları ve İtirafnamesi kitabı

    Görüş Bildir