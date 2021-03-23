Rachid Ghezzal: Sergen Yalçın özgüvenimi yeniden kazandırdı

Beşiktaş'ın 'asist makinesi' Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe derbisinde Vida'ya attırdığı golle asist sayısını 13'e çıkaran Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nın kampında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ELHAMDÜLİLLAH MUTLUYUM"

Yaklaşık 2,5 yıl sonra milli takıma dönmesi hakkında konuşan Ghezzal, "Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum. Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi. Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim. Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim." dedi.

"SERGEN YALÇIN ÖZGÜVENİMİ YENİDEN KAZANDIRDI"

Beşiktaş'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın özgüvenimi yeniden kazandırdı. Her şey yolunda gidiyor. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.