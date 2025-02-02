Rachid Ghezzal: Sirk devam ediyor

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında ağırladığı Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

Kritik müsabakanın ardından ise Rizesporlu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

GHEZZAL'DAN PAYLAŞIMLAR

Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.

Ghezzal, ikinci paylaşımında ise "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm." yazdı.