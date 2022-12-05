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    Rachid Ghezzal, son durumunu paylaştı

    Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal, sosyal medya paylaşımında ayağındaki sargıları ve kullandığı aparatı çöpe attığı videoyu paylaştı.
    • 05.12.2022 - 19:22
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    Rachid Ghezzal, son durumunu paylaştı

    Rachid Ghezzal, Süper Lig'de Alanyaspor maçında yaşadığı problem nedeniyle takımdan 5 hafta ayrı kalmıştı.

    8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen Ghezzal, eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım’da ABD’de ameliyat edilmişti.

    Sargıları çöpe attı

    Kısa süre önce ayak parmağından ameliyat olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımında ayağındaki sargıları ve kullandığı aparatı çöpe attığı videoyu paylaştı.

    Rachid Ghezzal, son durumunu paylaştı İZLE

    Antalya kampına dahil edildi

    Cezayirli futbolcunun paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

    Öte yandan Ghezzal, Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasında gerçekleştireceği Antalya kampına da dahil edildi.

    Rachid Ghezzal, son durumunu paylaştı #1

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    Rachid Ghezzal, son durumunu paylaştı #3


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