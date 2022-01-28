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- Rachid Ghezzal takım çalışmasına döndü
Rachid Ghezzal takım çalışmasına döndü
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 20:09
FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanın 45 dakikalık bölümü salonda yapılırken, kalan kısmı ise yeşil zeminde devam etti. Siyah-beyazlıların sahada yaptığı antrenman yarı alanda toplu oyunlar üzerine kurulurken, ardından yarı alanda çift kale maçla sona erdi.
GHEZZAL AKŞAM KAMPA KATILDI
Valentin Rosier takımdan ayrı salonda çalıştı. Hava muhalefeti nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa dahil olan Rachid Ghezzal ise ilk kez takımla çalışmalara katıldı.
Yeşil zeminde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli olduğu görülürken, futbolcular birbiriyle şakalaştı. Takımın tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal'ın bıyıklı yeni imajı ise dikkati çekti.