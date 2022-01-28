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    Rachid Ghezzal takım çalışmasına döndü

    Beşiktaş'ın Antalya kampına dün akşam dahil olan Rachid Ghezzal, takımla çalışmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 20:09
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    Rachid Ghezzal takım çalışmasına döndü

    FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antrenmanın 45 dakikalık bölümü salonda yapılırken, kalan kısmı ise yeşil zeminde devam etti. Siyah-beyazlıların sahada yaptığı antrenman yarı alanda toplu oyunlar üzerine kurulurken, ardından yarı alanda çift kale maçla sona erdi.

    GHEZZAL AKŞAM KAMPA KATILDI

    Valentin Rosier takımdan ayrı salonda çalıştı. Hava muhalefeti nedeniyle dün akşam saatlerinde kampa dahil olan Rachid Ghezzal ise ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

    Yeşil zeminde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların neşeli olduğu görülürken, futbolcular birbiriyle şakalaştı. Takımın tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal'ın bıyıklı yeni imajı ise dikkati çekti.


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