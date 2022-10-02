Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, golsüz sona eren Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarların ismimi haykırması, harikaydı"

Rachid Ghezzal: "Taraftarların ismimi haykırması, harikaydı. Taraftarın bu sevgisi için oynuyorum. Onlara teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Henüz yüzde 100 hazır değilim"

Henüz tam olarak hazır olmadığını belirten yıldız oyuncu, "Henüz yüzde 100 hazır durumda değilim. Sağlık ekibi beni iyi hazırlıyor. En kısa zamanda yüzde 100 durumda olacağım." açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş'ın her oyuncusu kaliteli"

Rachid Ghezzal ayrıca, "Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olup olmadığına cevap veremem. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın her oyuncusu kaliteli. Giresunspor maçında ne kadar hazır durumda olacağım, buna bakacağız." ifadelerini kullandı.