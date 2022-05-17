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    Rachid Ghezzal, Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı

    Rachid Ghezzal, Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı

    Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dostluk yemeğinde yer aldı.
    • 17.05.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 15:28
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    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.

    Ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dostluk yemeği düzenlendi.

    Rachid Ghezzal, Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı #1

    Dostluk yemeğine katıldı

    Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatten kaçmadı.

    Rachid Ghezzal, Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı #2

    Rachid Ghezzal, Türkiye - Cezayir dostluk yemeğine katıldı #3


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