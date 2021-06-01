Rachid Ghezzal: Yeniden milli olmayı Beşiktaş’a borçluyum

Cezayir Milli Takım kadrosuna seçilen ve Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan, Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, geride bıraktığımız sezonu değerlendirdi.

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda oynadığı futbol, attığı goller ve yaptığı asistlerle büyük pay sahibi olan Cezayirli Rachid Ghezzal, ülkesinin basınına verdiği demeçte yükselişinin sebebinin Beşiktaş olduğunu ifade etti.

Ghezzal, "Milli takıma çağrılmam mutluluk verici. Bunu da Beşiktaş'a borçluyum" şeklinde konuştu.

“ÜLKEM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM”

Daha önce Milli Takım'a seçilmeme sebebi olarak "Performansımla bunu hak etmedim" diyen Cezayirli yıldız, "Milli takımda diğer arkadaşlarım gibi bir oyuncuyum. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Eğer daha önce Milli Takım'a seçilmediysem, bunu nedeni hak etmemiş olmamdır. Oynadığım takımlarda iyi performans sergileyemedim.” dedi.

Beşiktaş’ta performansını bireysel olarak yukarı çektiğini ifade eden Ghezzal, "Milli takımda sadece en iyi oyuncular olur. Bu yüzden oynadığımız takımda hem bireysel, hem takım performansınız iyi olmalı.

Beşiktaş'ta bunu başardık. Milli Takım'a seçilmemi sağlayan şey Beşiktaş'ta bireysel ve takım performansımızdı. Bu fırsatı bir kez daha kaybetmek istemiyorum." açıklamasını yaptı.