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    Rachid Ghezzal'a özel tebrik

    Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal'a, Antalyaspor maçı sonrası özel tebrik geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:20
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    Rachid Ghezzal'a özel tebrik

    Antalyaspor deplasmanında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olan ve 76. dakikada attığı klas golle Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Rachid Ghezzal'a, maçtan sonra tebrik yağdı.

    Bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

    Rachid Ghezzal a özel tebrik #1

    GOL BASKISINDAN KURTULDU

    Ghezzal, mucizevi galibiyetin mimarı olurken üzerindeki gol baskısından da kurtuldu.

    Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan siyah-beyazlı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.

    Rachid Ghezzal a özel tebrik #2

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