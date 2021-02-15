Rachid Ghezzal'dan muhteşem gol

Yaptığı asistlerle ön plana çıkan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında jeneriklik bir gole imza attı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 5. dakikada Rachid Ghezzal ile 1-0 öne geçti.

90'A YOLLADI

Ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli futbolcu, yaptığı harika vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderdi.

Şu ana kadar 10 asist yapan yetenekli futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)