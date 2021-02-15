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- Rachid Ghezzal'dan muhteşem gol
Rachid Ghezzal'dan muhteşem gol
Yaptığı asistlerle ön plana çıkan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında jeneriklik bir gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 17:15
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:21
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 5. dakikada Rachid Ghezzal ile 1-0 öne geçti.
90'A YOLLADI
Ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli futbolcu, yaptığı harika vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderdi.
Şu ana kadar 10 asist yapan yetenekli futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)