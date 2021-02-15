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    Rachid Ghezzal'dan muhteşem gol

    Rachid Ghezzal'dan muhteşem gol

    Yaptığı asistlerle ön plana çıkan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında jeneriklik bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:21
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

    Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 5. dakikada Rachid Ghezzal ile 1-0 öne geçti.

    90'A YOLLADI

    Ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli futbolcu, yaptığı harika vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderdi.

    Şu ana kadar 10 asist yapan yetenekli futbolcu, böylece siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

    Rachid Ghezzal dan muhteşem gol #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Rachid Ghezzal dan muhteşem gol #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Rachid Ghezzal dan muhteşem gol #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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