Petrol
90.58
0.83%
Euro
18.103
0.41%
Dolar
18.3279
0.00%
Altın
985.13
-0.14%
Borsa
3295
1.53%
Bitcoin
353.450
-1.15%
BTXN Coin
8.14
1.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, kendi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.
    • 22.09.2022 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

    "Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi"

    Siyah-beyazlı oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım. Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza bilgilendirmek isterim." dedi.

    Rachid Ghezzal dan sakatlık açıklaması #1

    "Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim"

    Ghezzal açıklamasının devamında; "Bu kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim." sözlerini sarf etti.

    Rachid Ghezzal dan sakatlık açıklaması #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Kocaeli'de, husumetlisinin kardeşini vuran avukata 10 yıl hapis cezası
    3. Sayfa

    Kocaeli'de, husumetlisinin kardeşini vuran avukata 10 yıl hapis cezası

    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı
    3. Sayfa

    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

    Görüş Bildir