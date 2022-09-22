Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, kendi hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

"Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi"

Siyah-beyazlı oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım. Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza bilgilendirmek isterim." dedi.

"Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim"

Ghezzal açıklamasının devamında; "Bu kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim." sözlerini sarf etti.