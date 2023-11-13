Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması: Özür dilemeyeceğim

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Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal ve Salih Uçan'ın adale sakatlığı yaşadığı açıklanmıştı.

Siyah-beyazlılarda Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada oyuna giren ve sakatlığının nüksetmesiyle birlikte devre arasında oyunan alınan Rachid Ghezzal, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum.



Oynama kararını ben aldım, bu noktada sağlık ekibi veya başka hiç kimseyi suçlayamayız.



Hayal kırıklığınızı anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını hissediyorum ama takıma faydalı olmak amacıyla oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim.



Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim.



Henüz bitmedi, geri döneceğim.