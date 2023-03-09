Rachid Ghezzal'ın dönüşü Vincent Aboubakar'ı sevindirdi Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçla birlikte sahalara dönecek olan Rachid Ghezzal'ın sakatlığını atlatmasına en çok takım arkadaşı Vincent Aboubakar sevindi.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maç aranın ardından galip gelen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Şenol Güneş'in ekibine bu galibiyet dışında takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal'dan da iyi haber geldi. Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Antalyaspor'a karşı ilk 11 başlayan ancak maç öncesi ısınma sırasında sakatlığı tekrarlayan ve maçta forma giyemeyen Ghezzal'ın Başakşehir'le deplasmanda oynanacak olan lig maçında sahalara döneceği öğrenildi. Ghezzal'ın dönüşüne en çok Aboubakar sevindi Cezayirli futbolcunun, uzun bir sürenin ardından sahalara dönecek olması ise en çok takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı sevindirdi. 2020-2021 sezonunda kazanılan şampiyonlukta Rachid Ghezzal'ın yaptığı asistlerle ligde 15 gol atan Kamerunlu isim, 30 yaşındaki kanat futbolcusunun sahalara dönüşüyle birlikte formunu artıracağını düşünüyor. 5 maçta 1 gol attı Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan Vincent Aboubakar, ilk golünü son oynanan Ankaragücü maçında atmıştı. 31 yaşındaki golcü, maçta gösterdiği hırsla performansla alkış toplamıştı.