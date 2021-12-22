Rachid Ghezzal'ın kalpli pide paylaşımı

Beşiktaş'ın futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medyada kalp şeklinde pizza paylaştı.

Süper Lig'in 18. haftası oynanırken Beşiktaş, yarın evinde İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, geçen sezonki performansından uzak olsa da ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında.

Ghezzal, saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

KALPLİ PİDE

Cezayirli hücum oyuncusu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ghezzal'ın paylaşımında kalp şeklinde bir pide yer alırken pidenin kutusundaki, "En büyük Beşiktaş. Ghezzal." yazısı da dikkatlerden kaçmadı.