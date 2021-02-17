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    Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu

    Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sakatlığının durumu belli oldu. 28 yaşındaki oyuncu 2 hafta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:13
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    Gençlerbirliği'nde sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu. Tecrübeli futbolcunun, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Rachid Ghezzal ın sağlık durumu #1

    2 HAFTA YOK

    Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş'ın 27. haftada oynayacağı Denizlispor karşılaşmasına Ghezzal'ın yetişmesi zor gözüküyor.

    Rachid Ghezzal ın sağlık durumu #2

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