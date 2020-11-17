Racing Murcia futbolu bırakan Eto'o'ya transfer teklifi yaptı

İspanya 4. Lig takımı Racing Murcia, futbolu bırakan Samuel Eto'o'ya transfer teklifi yaptı.

İspanya 4. Lig takımı Racing Murcia, Samuel Eto'o'yu transfer etmeyi planlıyor. 2019'da futbolu bırakan Kamerunlu futbolcuyu yeniden sahalara döndürmeyi amaçlayan Racing Murcia yönetimi, 39 yaşındaki Eto'o'nun bu süreçte takıma yardımcı olmasını istiyor.

Racing Murcia'dan yapılan açıklamada, "Eto'o'yu transfer etmek şansımızın yüzde 50 olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta bu anlaşmanın başarılı olup olmayacağındanemin olacağız. Eğer Eto'o'yu transfer edemezsek B planımız var."





"HOCANIN PLANI TAKIMA DAHİL ETMEK"

Kulübün başkanı Morris Paniello, "Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde finansal olarak bize yardımcı olabilecek bazı yatırımcılarımız var. Eğer Eto'o'yu transfer edersek oynayacak. Hocamızın planı onu takıma dahil etmek." dedi.