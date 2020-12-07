Radamel Falcao: 2 yıl daha sözleşmem var

Radamel Falcao: 2 yıl daha sözleşmem var

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda önemli konulara değindi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdıran Kolombiyalı golcü, ayrıca Maradona'nın tarihin en iyi futbolcusu olduğunu da söyleedi.

"ŞİMDİLİK KALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?

"Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz."

Radamel Falcao ilk olarak koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiği ile ilgili soruya, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum." dedi.

"GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR GALATASARAYLILAR"

Tarihin en iyi futbolcusu?

"Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi."

Tarihin en iyi takımı?

"Guardiola'nın Barcelona'sı"

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?

"James Rodriguez. İyi bir iletişimimiz var"

Hayran olduğu forvet kim?

"Brezilyalı Ronaldo Nazario"

Favori taraftarın hangisi?

"River Plate. Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar"