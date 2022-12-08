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    Radamel Falcao: Ali Sami Yen'e döndüğüm için mutluyum

    Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, İstanbul'a ve Ali Sami Yen'e geri dönüşüyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:38
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    Radamel Falcao: Ali Sami Yen'e döndüğüm için mutluyum

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla tekrar Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geri dönmesini değerlendirdi.

    "Öncelikle çok mutluyum." diyen Kolombiyalı golcü, "Yeniden Galatasaray stadına geldiğim, tutkulu ve sevgi dolu taraftarlarla buluştuğum için." dedi.

    "Sevgiyi burada 2 sezon boyunca yakından hissettim"

    Falcao, "Bu sevgiyi burada oynadığım 2 sezon boyunca yakından hissettim. Döndüğüm için çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Radamel Falcao: Ali Sami Yen e döndüğüm için mutluyum #1


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