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- Radamel Falcao, Beşiktaş'a imza atan Gedson'u sildi
Radamel Falcao, Beşiktaş'a imza atan Gedson'u sildi
Radamel Falcao, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından takipten çıkardı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 09:57
- Güncelleme : 03.02.2022 - 09:58
Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Gedson Fernandes'i sosyal medya hesaplarını takipten çıkararak sürpriz bir hamle yaptı.
TAKİPTEN ÇIKARDI
Kolombiyalı yıldız Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Instagram'da takipten çıkması dikkatli gözlerden kaçamadı.
Gedson Fernandes de Beşiktaş'a transfer olup Rizespor'la anlaşınca Galatasaray paylaşımlarını silmişti.