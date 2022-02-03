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    Radamel Falcao, Beşiktaş'a imza atan Gedson'u sildi

    Radamel Falcao, Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından takipten çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:58
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    Radamel Falcao, Beşiktaş'a imza atan Gedson'u sildi

    Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Gedson Fernandes'i sosyal medya hesaplarını takipten çıkararak sürpriz bir hamle yaptı.

    TAKİPTEN ÇIKARDI

    Kolombiyalı yıldız Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Instagram'da takipten çıkması dikkatli gözlerden kaçamadı.

    Gedson Fernandes de Beşiktaş'a transfer olup  Rizespor'la anlaşınca Galatasaray paylaşımlarını silmişti.

    Radamel Falcao, Beşiktaş a imza atan Gedson u sildi #1

    Radamel Falcao, Beşiktaş a imza atan Gedson u sildi #2


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