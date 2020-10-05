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    Radamel Falcao: Çok çalışmaya devam etmeliyiz

    Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, çalışmalarının sonucunu alamadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 10:42
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    Radamel Falcao: Çok çalışmaya devam etmeliyiz

    Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Radamel Falcao yine eleştiri oklarını üzerine çeken isim olmuştu.

    Kolombiyalı golcü, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

    "ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

    34 yaşındaki yıldız, yaptığı paylaşımda, "Karmaşık bir hafta. Çalışmalarımızın sonucunu alamadık. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Radamel Falcao: Çok çalışmaya devam etmeliyiz #1

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