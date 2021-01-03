Radamel Falcao en az 4 hafta yok

Antalyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Dün oynanan Antalyaspor maçında Radamel Falcao'nun sakatlıklarına bir yenisi daha eklendi.

Sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı yıldız, 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı.

Tecrübeli futbolcu, dün Antalyaspor maçına yine kulübede başlarken, devrede kurtarıcı olarak girdi. Ancak 30 dakika dayanabildi. Bir pozisyon sonrası yine sağ adalesini tutan Falcao, yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce’ye devam edemeyeceğini söyledi ve kenara geldi.

4-6 HAFTA YOK

Fanatik'in haberine göre; 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli forvet aynı yerden sakatlanırken, en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi.

Kesin durumu ise çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Bu durum Ocak ayındaki transfer politikasını da değişterecek. Galatasaray’ın devrede satmayı planladığı Falcao, sakatlığı nedeniyle elde kalabilir.