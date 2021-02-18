Radamel Falcao, Fatih Terim'den forma istedi

Sakatlığını tamamen atlattığını belirten Radamel Falcao, Alanyaspor maçında süre almak için Fatih Terim'le görüştü.

Süper Lig'de cumartesi günü Alanya deplasmanına konuk olacak Galatasaray, maçtan 3 gün önce Antalya'ya giderek kampa girdi.

Türkiye Kupası'nda elendikleri rakibine karşı işi sıkı tutan teknik direktör Fatih Terim, takımını zorlu mücadeleye hazırlıyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan dönen ve bir süredir idmanlarda yer alan Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli'nin kamp kadrosunda yer alması da mutluluk yarattı.

Terim'in forvetteki ilk tercihinin Mustafa Muhammed olduğunu bilse de Kolombiyalı golcünün, takıma girerek şampiyonlukta pay sahibi olmak istediği ifade edildi.

Kupanın yanı sıra ligin ilk yarısındaki maçta da 2-1'lik skorla kaybettikleri Alanya'ya karşı bu kez galibiyet almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, hava ve saha şartlarına göre kadrosunu belirleyecek.

İlk 11'inin başına Mohamed'i yazan deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'yu ise yedek soyunduracak.

SÜRE ALMAYI BEKLİYOR

Henüz yüzde 100 hazır olmayan ve maç kondisyonu eksikliği yaşayan 35 yaşındaki futbolcunun, son bölümde süre almayı beklediği bildirildi.