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    Radamel Falcao, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor

    Radamel Falcao, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor

    Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, uzun süren sakatlığın ardından yeniden takımla idmanlara çıkmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:59
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    Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi kayıp yaşamayan Galatasaray'da, hazırlıklar hız kesmeden başladı.

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sona eren Radamel Falcao, takımla çalışmalara başlarken hırslı tavırları da dikkat çekti.

    DERBİ ÖNCESİ "HAZIRIM" MESAJI

    Fatih Terim'e derbi öncesi hazır olduğunu söyleyen Kolombiyalı futbolcu, teknik heyetin şans vermesi durumunda Kadıköy'de oynanacak olan dev maçta forma giyebilecek.

    Radamel Falcao, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor #1

    KADIKÖY'DE GOL ATTI

    Radamel Falcao, geçtiğimiz yıl Kadıköy'de oynanan derbide penaltıdan bir gol kaydederek 21 yıllık hasretin bitmesinde önemli bir rol oynamıştı.

    Radamel Falcao, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor #2

    Radamel Falcao, Türkiye'ye döndü - HABERİ

    Radamel Falcao, Fenerbahçe maçında oynamak istiyor #3

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