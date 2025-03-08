Radamel Falcao, futbolu bıraktı

Son olarak ülkesinin takımı Millonarios'ta forma giyen golcü futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.
Falcao paylaşımını ayrıca forma giydiği kulüplerden görüntülerin olduğu bir video ile yayınladı.
"AYNI TUTKUYLA HER ŞEYİMİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Falcao, şu açıklamayı yaptı:
20 yıl, futbol bana bir hayal yaşama fırsatı verdi. Bir top ve bir hayalle başlayan yolculuk, öğrenmeler, fedakârlıklar ve unutulmaz anlarla dolu bir serüvene dönüştü.
İlk maçımdan, dünyanın en ikonik stadyumlarında oynamaya kadar her adım bir sınav, her düşüş bir ders ve her gol sadece benim için değil, yanımda olan herkes için de bir sevinç kaynağı oldu.
Büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma şansına sahip oldum ve takım olmanın gerçek anlamını öğreten ekiplerin bir parçası oldum. Arjantin'de River Plate ile kupalar kazandım, Avrupa’da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atlético Madrid formasıyla sahaya gururla çıktım ve Monaco’nun yeniden yükselişinde yer aldım. Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynama fırsatım oldu ve her biri bana değerli deneyimler kattı. Rayo Vallecano’da saha içinde ve dışında bir aile buldum ve bugün hâlâ Millonarios’ta, çocukluk hayalim olan formayı giyerek futboldan aynı tutkuyu alıyorum.
Kolombiya Millî Takımı ile en büyük onuru yaşadım: Ülkemi bir Dünya Kupası'nda temsil etmek. Tricolor formasıyla attığım her golde, her zaferde ve her zorlukta yanımda olan milyonlarca Kolombiyalının desteğini hissettim.
Bugün geriye baktığımda sadece kupalar ya da istatistikler görmüyorum. Pek çok insanın emeğini, takım arkadaşlarımın özverisini, ailemin koşulsuz desteğini ve taraftarların sevgisini görüyorum. Bunların hiçbiri onlar olmadan mümkün olmazdı.
Bana her fırsatı veren Tanrı'ya, sığınağım olan aileme ve bu yolculuğun bir parçası olan herkese minnettarım. Futbol bana her şeyi verdi ve şimdi hayat, çocukluk hayalim olan kulübe dönme sevincini bana armağan etti. Millonarios formasını giymek, çocukluk hayaliyle başlayan bu yolculuğun tam anlamıyla tamamlanması demek. Aynı tutkuyla her şeyimi vermeye devam edeceğim.
Teşekkürler ve daha nice başarılara!
KARİYERİNDE 616 MAÇA ÇIKTI
39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios'ta forma giydi.
Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırdı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
MİLLİ TAKIM FORMASINI 105 KEZ GİYDİ
Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile de 105 maçta 36 gol sevinci yaşadı.
UEFA AVRUPA LİGİ VE SÜPER KUPA'YI KAZANDI
Kolombiyalı futbolcu, Porto ve Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni 2 kez, UEFA Süper Kupa'yı da Atletico Madrid ile kazandı.
Falcao ayrıca Portekiz Ligi'ni 2, Portekiz Kupası'nı 2, Portekiz Süper Kupası'nı 2, Fransa Ligue 1'i 1, İspanya Kupası'nı 1 ve Arjantin Ligi'ni de 1'er kez kazandı.
Radamel Falcao, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez gol kralı olmayı başardı.
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