Radamel Falcao: Galatasaray'a borcumu ödeme zamanı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı taraftarlara olan borcunu ödemek istediğini ifade etti.

Galatasaray'da 52 gün formasından uzak kalan ve dönüşü muhteşem olan Radamel Falcao sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşması için elinden geleni son ana kadar yapacağı ifade etti.

Galatasaray'da forma giydiği 39 maçta 19 golün altına imza atan Radamel Falcao, sakatlıktan döndükten sonra sarı-kırmızılı takıma büyük bir katkı sağladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri haline gelen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya başlayan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı taraftarlara da söz verdi.

"ŞİMDİ SIRA BORCU ÖDEMEYE GELDİ"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarların kendisine her zaman sahip çıktığını ifade eden Falcao, "Hem takım arkadaşlarım hem de hocamız Fatih Terim bana her zaman sahip çıktı, yanımda oldu, desteklerini hissettirdi. Talihsizlik sakatlıklar yaşadım ve bu süreç artık geride kaldı. Galatasaray'a ve büyük taraftarına bir borcum var, şimdi sıra bu borcu ödemeye geldi." şeklinde konuştu.