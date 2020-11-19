Radamel Falcao hala iyileşemedi

Sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçını kaçıran Radamel Falcao, milli maç arasında da iyileşemedi. Kolombiyalı golcü Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

5 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao, aradan geçen yaklaşık 2 haftalık süreçte de toparlayamadı.

Hala takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı golcünün Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sık sık sakatlanan 34 yaşındaki futbolcunun bu durumu, teknik heyetin ve taraftarların iyice canını sıkmaya başladı.

LUYINDAMA DA YOK

Diğer taraftan milli takım kampında sakatlanan Luyindama için düşünülen 3 haftalık tedavi programına yoğun şekilde başlandığı öğrenildi.

ETEBO'NUN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan ve 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Etebo'nun durumu ise bugün netlik kazanacak.