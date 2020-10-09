Radamel Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaştım

Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın yıldız forveti Radamel Falcao, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, milli takımda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 34 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞANSLARI DEĞERLENDİRDİM"

"Türkiye Ligi'nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duyguları var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım."

"YANIMDA FORVETLE RAHATIM"

"9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum."





"KOMPLE FUTBOLCU OLDUM"

"Futbol kariyerimin son dönemindeki tecrübelerimin ardından şu anda futbol anlamında daha dolu hissediyorum, daha komple bir futbolcu oldum. Benim uzmanlık alanımın üzerine çalışıyorum, bu da ceza alanına yakın, kalenin önünde olmamı gerektiriyor."

"KARİYERİMİN SONUNA YAKLAŞTIM"

"Çok heyecanlı ve mutluyum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum."

"TÜM DÜNYA ZOR DURUMDA"

"Şu anda birçok Kolombiyalı zor günler geçiriyor, bunun farkındayım. Tüm dünya zor zamanlar geçiriyor. Özel bir durumun içindeyiz. Taraftarlarımız olmayacak ama biz onları mutlu etmek için uğraşacağız."





MURIEL VE ZAPATA

"Kolombiya'da artık çok tecrübeli golcüler var. Muriel var, Zapata var. Zapata kariyerinin önemli bir noktasında ve artık milli takımın da önemli bir oyuncusu."