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    Radamel Falcao kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçında ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Kolombiyalı oyuncu Avrupa kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 20:49
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    Radamel Falcao kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

    Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Galatasaray karşılaşırken sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao takımını 10 kişi bıraktı.

    Galatasaray forması altında bu sezon 6. maçında 5. golünü atarak takımının ikinci golünü atan Falcao 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

    Radamel Falcao kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü #1

    İLK KIRMIZI KART

    Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

    Falcao, Avrupa kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Tecrübeli futbolcu Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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