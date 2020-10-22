Radamel Falcao, Mustafa Cengiz'in sözlerinden rahatsız oldu

Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim'i ve bazı futbolcuları sürekli olarak basının önünde eleştirmesi, Florya'da krize neden oldu.

Avrupa'ya erken veda eden, ligde ise 5 haftada 7 puan toplayabilen Galatasaray'da sular durulmuyor.

Sürekli olarak basının önünde futbolcuları ve teknik heyeti eleştiren Başkan Mustafa Cengiz'e Fatih Terim ve oyunculardan tepki geldi.

"SÜREKLİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATIYOR"

Falcao,Feghouli ve Belhanda'nın teknik ekiple bir görüşme yaptıkları ve, "Kulübün başkanı bizi taraftarın önüne atıyor ve hedef gösteriyor. Bu durumda nasıl konsantre olabiliriz." dedikleri kaydedildi.

CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Cengiz, "Üzülmek neymiş deliriyorum. Bu pandemi, milli maç araları hiç yaramıyor bize. Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Cengiz bir hafta önce de maaş indirimini kabul etmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için "Ne halt yediklerini anlatacağım." demişti.