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Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında adalesinde ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı yarıda bıraktı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 14:33
- Güncelleme : 05.11.2020 - 15:02
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, 7 haftası geride kalan ligde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı.
ÇALIŞMAYI YARIDA BIRAKTI
Kolombiyalı golcünün şu ana kadar sakatlanmaması teknik heyeti sevindirirken, bugün gelen kötü haber moralleri bozdu.
Antrenmanda sakatlanan 34 yaşındaki golcü, çalışmayı yarıda bıraktı.
"YARIN NETLİK KAZANACAK"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." denildi.